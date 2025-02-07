Унікальна зброя та старовинний одяг. Митники передали у заповідник «Хортиця» цікаві артефакти

До фондів Національного заповідника «Хортиця» Київська митниця передала 78 культурних цінностей

Київська митниця передала до фондів Національного заповідника «Хортиця» 78 культурних цінностей – зброю І-XVIІ століть. Її свого часу вилучили при спробі незаконного вивезення з України у міжнародних поштових відправленнях. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці.

Цінності були вилучені митницею при спробі незаконного вивезення з України фото: Київська митниця, Facebook

«До фондів Національного заповідника «Хортиця» Київська митниця передала 78 культурних цінностей – зброю, яка представляє значний по часовому проміжку історичний період – пшеворську, черняхівську та салтівську культури. Також передано давньоруські і середньовічні артефакти та стародавні елементи одягу», – сказано в повідомленні.

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Київська митниця передала до фондів Національного заповідника «Хортиця» 78 культурних цінностей – зброю І-XVIІ століть фото: Київська митниця, Facebook

Йдеться про наступні предмети археології:

наконечники списів, срібні пряжки та намистину часів пшеворської та черняхівської культур (І- IV століття);

наконечники стріл часів салтівської культури, доби слов’ян, Русі та Золотої орди (VIII-XIV століття);

наконечники списів та стріл давньоруського часу, середньовічний клинок палаша.

Митники вилучили цінності при спробі незаконного вивезення з України у міжнародних поштових відправленнях фото: Київська митниця, Facebook

«Пшеворська культура була поширена, зокрема, на території Закарпаття, Мармарощини та Галичини, черняхівська археологічна культура – зокрема, в лісостеповій України на сході між Сіверським Донцем та Дністром та на заході між Прутом і вздовж Бугу, салтівська археологічна культура – зокрема, на сході Криму», – зауважили фахівці митниці.

Митники зазначили, що у свій час вилучили згадані цінності при спробі незаконного вивезення з України у міжнародних поштових відправленнях до США, Німеччини та Великобританії.

Нагадаємо, прикордонники у пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність. Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність.

Раніше повідомлялося, що київські митники зберегли від незаконного вивезення до США та Бельгії каналами поштового зв’язку опудала червонокнижної видри та двох сов, що підпадають під дію кількох міжнародних природоохоронних конвенцій. Заборонені до вивезення опудала столичні митники виявили у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю. Опудало видри прямувало від відправника з Запоріжжя до США, а опудала сов до Бельгії та США відправляла мешканка Чернігівщини.