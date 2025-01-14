Як прибрати «тіньовий флот» РФ із Балтійського моря: прем'єр Туск має рішення

Туск бореться за те, аби прибрати російські танкери з Балтики

Прем'єр Польщі виступив перед самітом НАТО у Гельсінкі, який відбудеться 14 січня. Дональд Туск намагається перешкодити перебуванню «тіньового флоту Росії» у акваторії Балтійського моря. Про це пише Polskie Radio.

Прем'єр-міністр заявив: радий, що зустріч пройде у столиці Фінляндії, оскільки «важлива тверда відповідь на атаки у Балтійському морі».

«Нещодавно я літав до Стокгольма, коли Польща запропонувала посилити контроль у Балтійському морі за участю країн Балтії та в рамках НАТО. Це сталося через неодноразові інциденти в Балтійському морі. Це було з так званим тіньовим флотом, який перевозить нафту. Все вказує на те, що це російська нафта, тим самим минаючи санкції та погрожуючи безпеці Балтійського моря», – заявив Туск.

Польський прем'єр додав, що співпрацює у цьому плані з представниками Норвегії та Великої Британії. «Британці використовують штучний інтелект, щоб аналізувати, хто впливає та несе відповідальність за всі елементи ланцюжка поставок, де в кінці виникає так званий тіньовий флот», – продовжив він.

За словами Туска, 14 січня відбудеться зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де «ми поговоримо про практичні дії щодо безпеки Балтійського моря від, швидше за все, російського саботажу». При цьому польський прем'єр визнав, що «ніхто не зможе контролювати кожен квадратний метр Балтійського моря».

Нагадаємо, ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін. За його словами, влада вже розпочала розслідування.

Санкції проти тіньового флоту

До слова, щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних точках світу, включаючи узбережжя Китаю та Росії, після останнього пакету санкцій США. Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією, п'ять із цих танкерів зупинилися біля китайських портів, ще сім – у Сінгапурі, решта – біля берегів Росії в Балтійському морі та на Далекому Сході, біля іранських портів, поблизу Суецького каналу та інших місцях.

За оцінками аналітиків, близько 10% світового флоту нафтових танкерів підпадає під дію американських санкцій.

Експерти платформи торгової аналітики Kpler засвідчують, що підвищений попит на експорт до Індії та Китаю з-за меж Росії збільшить попит на несанкційні танкери.

«Ефект цих санкцій має підтримати ринок танкерів, оскільки пропозиція суден скорочується, але нова потенційна сила з’явиться, коли інші експортери компенсують нафтові втрачені обсяги», – сказав аналітик Jefferies Омар Нокта.

До слова, Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. Ппідсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Раніше стало відомо, що китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Міністерство фінансів США заявляє, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти Росії, суттєво погіршать здатність Путіна вести війну.