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Кислиця розповів, як ООН допомагає Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кислиця розповів, як ООН допомагає Україні
У 2024 році Україна отримала більш як $2 млрд гуманітарної допомоги від ООН
фото з відкритих джерел

ООН – важливий торговельний партнер України

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН у 2019-2024 роках, у інтерв’ю «Радіо «Свобда», розповів, чого нам варто очікувати від цієї глобальної міжнародної організації 2025 року. Він також пояснив, яку допомогу Україна отримує від ООН.

«Україна має зберегти високу суб'єктність та релевантність щодо решти країн-членів, за винятком Російської Федерації. Ми багато говоримо про те, що хочемо, щоб Глобальний Південь нас підтримав, і багато робимо для цього. Бо ти не можеш говорити в ООН лише про себе. Ти маєш знайти спосіб попри те, що твоє головне завдання – робити все, щоб зупинити війну в Україні, вивчити пріоритети своїх колег із Африки, Азії, Латинської Америки та говорити про них», – пояснив Кислиця.

За словами експостпреда, потрібно, щоб Україна звучала.

«Також не забуваймо, аби Україна могла фінансувати армію, має існувати економіка, зовнішня торгівля. І ООН – важливий торговельний партнер України. Наприклад, за 2023 рік (за 2024-й ще немає повної статистики) Україна продала і надала ООН товарів і послуг на суму майже $685 млн. Ми платимо в бюджет ООН трохи більше ніж $1,7 млн, але продаємо товарів і послуг на більше ніж пів мільярда. А закупівельний ринок ООН – це майже $25 млрд», – сказав він.

«Якщо ми подивимося на гуманітарну відповідь ООН, то у 2022-му Україні було надано практично $4 млрд. У 2024-му, враховуючи те, що з’явилися додаткові конфлікти, ми отримали більш як $2 млрд гуманітарної допомоги. І покриття наших потреб – більше 71%. Це при тому, що середнє покриття по інших конфліктах – 43%. Тому збереження цієї динаміки – важливе завдання нашої місії та, відповідно, мого наступника», – заявив Кислиця.

Нагадаємо, що ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

Як повідомлялося, ООН не вперше дорікає Україні через Московську церкву. У 2023 році в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

До слова, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: економіка бюджет торгівля радіо ринок Володимир Зеленський Україна Сергій Кислиця ООН

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