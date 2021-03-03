Київська поліція затримала блогера-екстремала: кинув у патрульного тарілку з вершками (відео)

Зловмисник пояснив свій вчинок бажанням викласти ефектне відео в інтернет

За напад на поліцейського при виконанні службових обовʼязків у Києві було затримано хлопця, який перед цим відзначився дивною поведінкою. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався на Майдані Незалежності, щоправда дату в поліції не називають.

«До патрульних поліцейських, які несли службу у центральній частині столиці, звернувся хлопець. Він повідомив, що за хвилину на вулиці Хрещатик станеться ДТП… зловмисник підійшов до автомобіля наряду патрульної поліції, дістав з-за спини тарілку із вершками та вдарив нею поліцейського в обличчя» – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Після цього хуліган намагався втекти, але його наздогнали та затримали. Під час допиту хлопець розповів, що на такий вчинок пішов, аби заробити грошей від переглядів відзнятого на відео інциденту.

Нині йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років; поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) і повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину.

Як стало відомо раніше, Департамент освіти і науки Київської міськдержадміністрації звернувся до Національної поліції України щодо вжиття невідкладних оперативних заходів із виявлення та блокування небезпечного інтернет-контенту, що може провокувати підліткові суїциди.