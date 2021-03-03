Шестирічна дівчинка з Вінниччини, яка отруїлася чадним газом, знаходиться комі

Пожежа сталася вчора 2 березня в селі Некрасове. Залишилися стіни і дах, в середині будинок вигорів

Дворічну дівчинку врятувати не вдалося

Шестирічна дівчинка з Некрасового, яка отруїлася чадним газом через пожежу в домі, зараз знаходиться в комі. За її життя борються медики.

Дитина з опіками легень знаходиться на апараті ШВЛ у реанімації дитячої обласної лікарні, повідомляє Суспільне .

Вчора 2 березня внаслідок пожежі вона надихалася чадним газом. Її дворічну сестру, яка була разом з нею — врятувати не вдалося.

Тридцятирічну матір дівчат журналісти зустріли на кладовищі у Медвежому Вушку. Тут поховають її молодшу доньку. Спілкуватися на камеру їй забороняє чоловік, що поряд.

На питання, як почувається старша донька Світлана відповідає, що нічого не знає. «Вона в реанімації, я нічого не знаю. Я ще там не була, — А як звати ваших доньок? — Яна і Вікторія».

Пожежа сталася вчора 2 березня в селі Некрасове. Залишилися стіни і дах, в середині будинок вигорів. За попередньою версією, причиною загоряння стало порушення правил опалення пічкою, каже речник обласних рятувальників Олександр Кутовий. Уранці матір напалила в грубці, зачинила доньок та пішла на роботу, додає Кутовий.

Рятувальники, які прибули на місце з'ясували, що до їх прибуття, вітчим виніс дітей із задимленого приміщення. На місце приїхали дві карети швидких.

Дворічну дівчинку врятувати не вдалося. «Вона була без ознак життя. Але всеодно бригада швидкої допомоги надавали їй реанімаційні заходи. На, жаль, відновити життя не вдалося» – говорить Тетяна Бондаренко.

Сестрички надихалися чадного диму. Старшу привезли в обласну дитячу лікарню. Наразі вона у медикаментозній комі, аби лікарі змогли провентилювати легені від сажі, додає Бондаренко.

«В неї немає важких опіків ззовні на шкірі, але опік легень залишається, тому вона залишається на підтримувальній распіраторній підтримці. Ми сподіваємося, що вдасться досягнути позитивного ефекту», – зазначила Бондаренко.

Наразі розпочато два кримінальні провадження: за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки та карається позбавленням волі до п’яти років) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей, що карається позбавленням волі до восьми років). Триває слідство.

Нагадаємо, 16-річного хлопця з Вінниччини, який виніс молодшу сестру з палаючого будинку, номінували на всеукраїнську премію «Герой-рятувальник року».