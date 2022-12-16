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Київський метрополітен не може відновити роботу: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київський метрополітен не може відновити роботу: причина
фото з відкритих джерел

Метро не курсуватиме до кінця дня

Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога. Про це повідомив головний інженер метрополітену Віктор Виговський в ефірі телемарафону.

«Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії», – сказав Виговський.

Метро працює тільки як укриття.

«Ми розмістили поїзди на станціях метрополітену для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в об'єкт укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах… Щодо руху поїздів, на жаль, його відновити неможливо у зв'язку з тим, що потрібна значна потужність для руху поїздів», – додав Виговський.

В той же час головний інженер відмовився спрогнозувати, коли «підземка» відновить свою роботу з перевезення пасажирів.

КМДА повідомляє, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

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Теги: Київ війна росія окупанти Україна метро

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