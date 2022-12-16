Сили ППО збили над Києвом 37 ракет
Відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі
Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба КМВА.
«У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37», – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється.
Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога. Обійшлося без госпіталізації.
Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.
Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.
Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.
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