Сили ППО збили над Києвом 37 ракет

У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет

Відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі

Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється.

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Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога. Обійшлося без госпіталізації.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.