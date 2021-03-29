Київський читацький проєкт отримав премію Українського культурного фонду

У рамках проєкту по місту встановили таблички з цитатами відомих авторів

Таблички з цитатами визнано оригінальним методом збереження культурної спадщини

Український культурний фонд відзначив столичний проєкт «Читати Київ» премією у секторі «Ккльтурна спадщина» за 2020 рік. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

У рамках проєкту «Читати Київ» на 20 об’єктах Києва, що згадуються у творах українських письменників ХХ століття, розміщено відповідні таблички. Кожну цитату супроводжує QR-код, пов’язаний з сайтом проекту – при наведенні на нього можна ознайомитись з описаним об’єктом, текстом, що цитується, та інформацією про автора. Організатори також створили маршрут екскурсії та квесту за маршрутом розташування табличок (онлайн та офлайн). Так через певну гейміфікацію автори ініціативи прагнуть популяризувати творчість українських письменників в контексті урбаністичного ландшафту столиці.

«Головним нашим завданням у «Читати Київ» було актуалізувати український культурний код та дати йому місце в міському просторі, і нам дуже приємно, що нашу ідею високо оцінили й підтримали, — зазначають організатори проєкту. – Запрошуємо усіх на прогулянку «Читати Київ» уже зараз на вулицях Києва, або на нашому сайті».

Український культурний фонд протягом 2020 року підтримав понад 200 проєктів. Почесна премія УКФ за «проєкт року» вручили у десяти номінаціях. Також переможцями стали:

«Цифровий проєкт року» – Ukrainian live classic – перший мобільний додаток з українською класичною музикою.

«Проєкт року у сфері інклюзивного мистецтва» – спільний проєкт людей з інвалідністю та професійних митців «Коло – Бо – Раціо» для створення імерсивного мюзиклу «Навіщо лемуру хвіст чупакабри», що увійшов до репертуару Івано-Франківського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

«Проєкт року в секторі візуального мистецтва» – виставка Ukrainian young book design awards, на якій були представлені роботи молодих книжкових дизайнерів.

«Проєкт року в секторі аудіального мистецтва» – концерт «Ковчег Україна: музика». Прем’єра концерту відбудеться 24 серпня 2021 на 30-річчя Незалежності України у Києві на Софіївській площі.

«Проєкт року в секторі аудіовізуального мистецтва» – проєкт «Коротко про Україну» — іміджеві ролики про визначні пам‘ятки України.

«Проєкт року в секторі дизайну та моди» – книга «Нарбут ХХІ», присвячена українському митцеві Георгію Нарбуту, чия творчість припала на період розквіту українського графічного дизайну.

«Проєкт року в секторі перформативного та сценічного мистецтва» – археологічна опера Романа Григоріва та Іллі Разумейка «Чорнобильдорф».

«Проєкт року в секторі літератури та видавничої справи» – фестиваль Львівський міжнародний Bookforum.

«Проєкт року в секторі культурних та креативних індустрій» – музичний фестиваль Respublica.

Спеціальну відзнаку від партнера УКФ благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation отримав проєкт «Віртуальні мандрівки пам‘ятками археології та історії Полтавщини».

Членами журі виступили співачка і авторка пісень гурту «Крихітка» Олександра Кольцова, начальниця аналітичного відділу Українського інституту книги Ірина Батуревич, театральний критик і редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня» Олег Вергеліс, голова Українського інституту національної пам‘яті Антон Дробович, керівниця мистецьких програм Британської Ради в Україні Анна Бубнова.

Раніше стало відомо, що у пʼятницю, 27 березня, з нагоди міжнародного дня театру, відбулось оголошення лауреатів театральної премії «Київська пектораль-2020».