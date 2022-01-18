Київський університет заохочує вакцинуватися, публікуючи списки померлих від Covid-19
Від коронавірусу померли троє викладачів закладу
Державний університет телекомунікацій вирішив мотивувати студентів та викладачів вакцинуватися, публікуючи списки померлих співробітників. Про це повідомляє Телеграм-канал студентів КНУ ім. Шевченка «Червоний Губер».
Канал публікує світлину оголошення, в якому наголошується, що від Covid-19 померли троє викладачів закладу.
Згідно з оголошенням, усі три смерті датовані за 2020 та 2021 рік. Остання з них сталася 23 березня 2021-го.
Крім того, в оголошенні наведена статистика поширення коронавірусу в Україні.
Канал також опублікував відповідь адміністрації університету на запит щодо законності таких дій. В ній вказується, що «адміністрація університету не вбачає в діях зазначеної особи порушень закону в частині розголошення персональних даних співробітників». Особою, яка нібито відповідальна за поширення оголошень, студенти вважають директора Навчально-наукового інституту захисту інформації при університеті Віталія Савченка.
«Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження та припиняєтсья у момент її смерті. Тому, враховуючи положення Закону України «Про захист персональних даних» та Цивільного кодексу України, інформація про померлу особу не є її персональними даними» – йдеться в повідомленні.
Також в ньому вказано, що інформація про померлих співробітників поширена «з метою привернути увагу працівників та студентів Університету до проблеми вакцинації».
До слова, суд Сум виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська показав, як підкачує руку прямо на робочому місці, щоб за кілька днів позувати на фото, роблячи бустерну дозу вакцини.
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