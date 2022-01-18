«Помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація

«Помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуаціяграфіка
У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження
Станом на вівторок 18 січня, вже чотири області – Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька – перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, решта областей – «жовтні». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначимо, що ще вчора «помаранчевими були лише Сумщина та Івано-Франківщина.
Так, в Івано-Франківській області три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), у Рівненській критичний показник нових випадків, Сумщина – критичний показник нових випадків, Чернівецька область – критичний показник нових випадків.
Наразі рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 236 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
У Києві рівень захворюваності становить 410 на 100 тис. осіб.
(графіка: МОЗ)
«Помаранчевий» рівень епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень, а лише сигналізує, що регіон наближається до «червоної» зони. У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.
Зазначимо, за минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.
Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.