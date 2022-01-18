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    «Помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація

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    Станом на вівторок 18 січня вже чотири області перебувають в &laquo;помаранчевій&raquo; зоні епіднебезпеки - «Помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація
    Станом на вівторок 18 січня вже чотири області перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки
    фото з відкритих джерел

    У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження

    Станом на вівторок 18 січня, вже чотири області – Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька – перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, решта областей – «жовтні». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначимо, що ще вчора «помаранчевими були лише Сумщина та Івано-Франківщина.

    Так, в Івано-Франківській області три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), у Рівненській критичний показник нових випадків, Сумщина – критичний показник нових випадків, Чернівецька область – критичний показник нових випадків.

    Наразі рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 236 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

    У Києві рівень захворюваності становить 410 на 100 тис. осіб.

    (графіка: МОЗ)

    «Помаранчевий» рівень епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень, а лише сигналізує, що регіон наближається до «червоної» зони. У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.

    Зазначимо, за минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.

    Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.

    Теги: Івано-Франківщина Сумщина Рівненщина Чернівецька область карантин коронавірус
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    «Помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація