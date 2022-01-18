«Помаранчева» зона карантину збільшилася вдвічі: де погіршилася ситуація

Станом на вівторок 18 січня вже чотири області перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки

У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження

Станом на вівторок 18 січня, вже чотири області – Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька – перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, решта областей – «жовтні». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, що ще вчора «помаранчевими були лише Сумщина та Івано-Франківщина.

Так, в Івано-Франківській області три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), у Рівненській критичний показник нових випадків, Сумщина – критичний показник нових випадків, Чернівецька область – критичний показник нових випадків.

Наразі рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 236 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності становить 410 на 100 тис. осіб.

(графіка: МОЗ)

«Помаранчевий» рівень епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень, а лише сигналізує, що регіон наближається до «червоної» зони. У «помаранчевій» зоні місцева влада може самостійно вводити додаткові обмеження.

Зазначимо, за минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.

Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.