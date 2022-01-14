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    Малюська показав, як на роботі підкачує руку для бустерної дози вакцини (відео)

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    Денис Малюська&nbsp;підкачує руку прямо на робочому місці, щоб за кілька днів позувати на фото, роблячи бустерну дозу вакцини - Малюська показав, як на роботі підкачує руку для бустерної дози вакцини (відео)
    Денис Малюська підкачує руку прямо на робочому місці, щоб за кілька днів позувати на фото, роблячи бустерну дозу вакцини
    скріншот з відео

    Міністр юстиції опублікував жартівливе відео

    Міністр юстиції Денис Малюська після зміни іміджу опублікував на своїй сторінці у Facebook жартівливе відео.

    На ньому він підкачує руку прямо на робочому місці, щоб за кілька днів позувати на фото, роблячи бустерну дозу вакцини.

    Частина користувачів соцмережі не оцінили прагнення голови відомства стати інтернет-зіркою, а деякі українці похвалили Малюську за почуття гумору та гарну форму.

    Нагадаємо, голова Мін'юсту змінив імідж і нарвався на шквал емоцій у соцмережах (фото).

    Малюська регулярно вигадує яскраві ідеї, які викликають кумедні емоції в українців. Так, наприклад, восени минулого року він записав ролик, у якому начебто дзвонить із СІЗО синові, говорячи, що влаштувався працювати моряком. Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якій розповідає, що перебуває на морі та з ним усе гаразд.

    Раніше міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир.

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    Теги: міністр Міністерство юстиції щеплення вакцинація Денис Малюська
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    Малюська показав, як на роботі підкачує руку для бустерної дози вакцини (відео)