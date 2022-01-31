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    «Київводоканал» попередив про планові відключення холодної води цього тижня (адреси)

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    Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи - «Київводоканал» попередив про планові відключення холодної води цього тижня (адреси)

    Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи

    фото з відкритих джерел

    Коли і у кого не буде холодної води

    Компанія «Київводоканал» попередила про планові відключення холодної води цього тижня. Проводитимуться планові ремонтні роботи. Про це пише пресслужба ПАТ «АК «Київводоканал».

    З 09:00 до 20:00 31 січня тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – вул. Героїв Сталінграда, 12.

    З 09:00 до 21:00 1 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – вул. Московське шосе, 11;

    – вул. Пирогівський шлях, 26.

    З 14:00 1 лютого до 14:00 3 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – просп. Броварський, 53, 53-А;

    – вул. О. Машина, 1.

    З 09:00 до 17:00 2 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – просп. Маяковського, 17, 17-Б, 17-В, 17-Г, 17-Д;

    З 09:00 до 00:00 3 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – вул. Березняківська, 24-Б, 26-А;

    – просп. Тичини, 26-Г.

    З 10:00 до 17:00 3 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – вул. Звенигородська, 1-24;

    – вул. Олексухіна, 22-51;

    – вул. Пантелькіна, 15.

    З 09:00 до 20:00 7 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – вул. Братиславська, 48-Б;

    З 20:00 8 лютого до 06:00 9 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

    – вул. Ак. Корольова, 1-А, 3, 3-А, 3-Б, 5, 7, 9-А, 9-Б, 9-В;

    – вул. С. Сосніних, 2-А, 2-Б, 2-В;

    – вул. Потапова, 1-Д, 3.

    Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Прорізній 24 січня прорвало трубу. Вода била з-під люка і затоплює доріжку та тротуар.

    Теги: Київ вода Київводоканал водопостачання
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    «Київводоканал» попередив про планові відключення холодної води цього тижня (адреси)