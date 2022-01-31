«Київводоканал» попередив про планові відключення холодної води цього тижня (адреси)

Коли і у кого не буде холодної води

Компанія «Київводоканал» попередила про планові відключення холодної води цього тижня. Проводитимуться планові ремонтні роботи. Про це пише пресслужба ПАТ «АК «Київводоканал».

З 09:00 до 20:00 31 січня тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– вул. Героїв Сталінграда, 12.

З 09:00 до 21:00 1 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– вул. Московське шосе, 11;

– вул. Пирогівський шлях, 26.

З 14:00 1 лютого до 14:00 3 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– просп. Броварський, 53, 53-А;

– вул. О. Машина, 1.

З 09:00 до 17:00 2 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– просп. Маяковського, 17, 17-Б, 17-В, 17-Г, 17-Д;

З 09:00 до 00:00 3 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– вул. Березняківська, 24-Б, 26-А;

– просп. Тичини, 26-Г.

З 10:00 до 17:00 3 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– вул. Звенигородська, 1-24;

– вул. Олексухіна, 22-51;

– вул. Пантелькіна, 15.

З 09:00 до 20:00 7 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– вул. Братиславська, 48-Б;

З 20:00 8 лютого до 06:00 9 лютого тимчасово не буде водопостачання за адресами:

– вул. Ак. Корольова, 1-А, 3, 3-А, 3-Б, 5, 7, 9-А, 9-Б, 9-В;

– вул. С. Сосніних, 2-А, 2-Б, 2-В;

– вул. Потапова, 1-Д, 3.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Прорізній 24 січня прорвало трубу. Вода била з-під люка і затоплює доріжку та тротуар.