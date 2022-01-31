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    Коронавірус у Києві. Кличко повідомив, в яких районах хворіють найбільше

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    Одужали минулої доби 414 людей - Коронавірус у Києві. Кличко повідомив, в яких районах хворіють найбільше
    Одужали минулої доби 414 людей
    фото з відкритих джерел

    Всього за період пандемії у Києві 8 505 летальних випадків від вірусу

    У Києві виявили за минулу добу 1026 хворих на коронавірус, п'ятеро людей померли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «1026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці, п'ятеро людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 505 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 365 630», – повідомив Віталій Кличко.

    Возможно, это изображение (текст «хворих на covid-19 y киевi̇ 31 счня 52097 деснянський 35043 оболонський 26493 33944 подльський святошинський 28169 48078 шевченквський днпровський 35987 19213 печерський солом солом'янський 60504 365630 335992 дарницький одужали лабораторно подтверджених випадкв 21113 26102 голосвський активних випадкi̇в на сьогодно 8505 померли»)

    Захворіли минулої доби: 542 жінки віком від 18 до 92 років та 338 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 71 дівчинка від 3 місяців до 17 років і 75 хлопчиків від 25 днів до 17 років.

    Серед тих, хто померли: дві жінки 72 та 74 років і три чоловіки від 48 до 70 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус та 130 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 414 людей. Загалом коронавірус подолали 335 992 мешканці столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 182, у Дарницькому – 169 та в Святошинському районі – 142 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Раніше повідомлялося, що у Києві на коронавірус хворіють навіть немовлята. За минулу добу виявили 2418 хворих на коронавірус. 7 людей померли.

    Також за добу 27 січня у Києві коронавірус підтверджено у 2384 осіб, що на 372 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян.

    Незважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, столичні школи та садочки не зачиняються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку.

    Як повідомлялося, із понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України перейшли на дистанційне навчання.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер українці хвороби карантин коронавірус
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    Коронавірус у Києві. Кличко повідомив, в яких районах хворіють найбільше