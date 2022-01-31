Коронавірус у Києві. Кличко повідомив, в яких районах хворіють найбільше

Всього за період пандемії у Києві 8 505 летальних випадків від вірусу

У Києві виявили за минулу добу 1026 хворих на коронавірус, п'ятеро людей померли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«1026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці, п'ятеро людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 505 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 365 630», – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 542 жінки віком від 18 до 92 років та 338 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 71 дівчинка від 3 місяців до 17 років і 75 хлопчиків від 25 днів до 17 років.

Серед тих, хто померли: дві жінки 72 та 74 років і три чоловіки від 48 до 70 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус та 130 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 414 людей. Загалом коронавірус подолали 335 992 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 182, у Дарницькому – 169 та в Святошинському районі – 142 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві на коронавірус хворіють навіть немовлята. За минулу добу виявили 2418 хворих на коронавірус. 7 людей померли.

Також за добу 27 січня у Києві коронавірус підтверджено у 2384 осіб, що на 372 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян.

Незважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, столичні школи та садочки не зачиняються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку.

Як повідомлялося, із понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України перейшли на дистанційне навчання.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

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