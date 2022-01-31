«Тітушки», кров, провокації. Стали відомі деталі запланованих заворушень у Києві

Монастирський на терміновому брифінгу заявив, що сьогодні мали пройти акції протесту в столиці

Плани організаторів акції містили обов'язкове насильство

За даними МВС, на організовану акцію мали б зібрати до 2000 осіб, з яких 1,5 тисячі мали б складати умовні «тітушки». Як стверджує міністр МВС, плани організаторів акції містили обов'язкове насильство. Всього за даними правоохоронців масові заворушення крім столиці планувалось організувати на початку лютого у ще 4 обласних центрів. Про це під час спільного брифінгу в пресцентрі МВС розповіли міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Вони навіть передбачали гроші на штрафи. всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали лише авансом близько 1 млн грн. Ми розуміємо, в яких банках вони отримали готівку. Для цього мітингу підготовлено 10 шин, 20 вогнегасників 200 фаєрів та 200 димових шашок, та інший реманент, зокрема медичні жилети та донорська кров», – заявив Ігор Клименко.

За даними поліції, з поміж іншого організатори масового заходу, який планувався на початок лютого, мали в наявності 12 радіостанцій, які потрібні були для того, аби координувати дії натовпу біля Офісу президента України. Зауважимо, що як стверджує поліція, саме адміністрація голови держави мала б бути основною мішенню провокаційної акції.

«Спочатку все мало початися з виступу спікерів, які були попередньо відібрані. Вони мали б сформувати ініціативну групу та вимагати зустрічі представників офісу з ними. Тітушки в натовпі мали б підігравати обстановку. Вони мали б чекати сигнальних слів для початку бійки з поліцією», – говорить Ігор Климнеко.

Як стверджують у Національній поліції, плануючи свої дії, зловмисники брали за основу сутички біля Верховної Ради під час протестів ФОПів. Бойовики мали б застосувати димові шашки та вогнегасники проти правоохоронців, з метою прориву до Офісу президента.

«Уявіть собі цю картину, коли підходить велелюдний натовп, і з вогнегасників починає заливати перші шеренги правоохоронців. Після чого бойова група мала б продавити стрій поліції, і паралельно мали б підпалити б шини. Паралельно підготовленого актора обливають бутафорською кров'ю, кладуть його і відносять якомога далі», – говорить очільник Нацполіції.

Правоохоронці стверджують, що за планом провокаторів особи в медичних жилетах мала б імітувати надання медичної допомоги, а бойова група мала б не пускати близько журналістів. В МВС переконані, що це свідчить про спробу реалізувати концепцію «сакральної жертви» задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

В поліції заявляють, що учасники запланованої акції були детально проінструктовані. Фаєра та димові шашки вони мали б застосувати зокрема як завісу для відступу та розчинення у натовпі.

На сам кінець міністр МВС Денис Монастирський розповів, що прикриттям провокативної акції мав би бути мітинг за «війну до перемоги», при тому що організаторів потенційних масових заворушеннях в поліції підозрюють у зв'язках з так званими «ДНР» та «ЛНР» (терористичні організації, які фінансує та утримує Росія).

Слідчі вже підготувати та вручають фігурантам підозру, а також звертаються до суду з поданням про безальтернативне тримання під вартою як запобіжний захід.

Нагадаємо, керівництво МВС у понеділок, 31 січня, провело терміновий брифінг з приводу затримання осіб, які, за даними правоохоронців, планували масові заворушення на території України.

Раніше, раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.