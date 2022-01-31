Заступнику мера Кличка вручено підозру

Пред'явлено підозру у справі приватного підприємства «Радикал»

У понеділок, 31 січня, заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Пантелеєву вручили підозру у справі приватного підприємства «Радикал». Раніше компанія була державним підприємством. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства «Радикал», яке раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА», - йдеться у повідомленні.

Державне підприємство «Радикал» почало функціонувати 60 років тому. Спеціалізація заводу – синтетичні матеріали.

За багато років на заводі скупчилися небезпечні відходи в результаті недбалого ставлення власників. Станом на сьогоднішній день, обсяги небезпечних відходів, які необхідно вилучити і вивезти з території заводу, складають близько 200 тисяч тонн. Із вказаної кількості 10 тисяч тонн відходів наповнені ртуттю.

У 1994 році підприємство було приватизоване, в липні 1996 року приватний власник зупинив роботу з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства.

У серпні 2000 року Арбітражний суд Києва визнав підприємство банкрутом і почав процедуру ліквідації підприємства. При цьому, станом на сьогоднішній день, завод не ліквідовано.

Нагадаємо, столична влада напрацювала пропозиції для вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів на заводі «Радикал» у рамках відповідної державної програми.