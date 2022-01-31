  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Заступнику мера Кличка вручено підозру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заступник голови КМДА Петру Пантелеєв&nbsp; - Заступнику мера Кличка вручено підозру
    Заступник голови КМДА Петру Пантелеєв 
    фото із відкритих джерел

    Пред'явлено підозру у справі приватного підприємства «Радикал»

    У понеділок, 31 січня, заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Пантелеєву вручили підозру у справі приватного підприємства «Радикал». Раніше компанія була державним підприємством. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «Сьогодні вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства «Радикал», яке раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА», - йдеться у повідомленні.

    Державне підприємство «Радикал» почало функціонувати 60 років тому. Спеціалізація заводу – синтетичні матеріали.

    За багато років на заводі скупчилися небезпечні відходи в результаті недбалого ставлення власників. Станом на сьогоднішній день, обсяги небезпечних відходів, які необхідно вилучити і вивезти з території заводу, складають близько 200 тисяч тонн. Із вказаної кількості 10 тисяч тонн відходів наповнені ртуттю.

    У 1994 році підприємство було приватизоване, в липні 1996 року приватний власник зупинив роботу з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства.

    У серпні 2000 року Арбітражний суд Києва визнав підприємство банкрутом і почав процедуру ліквідації підприємства. При цьому, станом на сьогоднішній день, завод не ліквідовано.

    Нагадаємо, столична влада напрацювала пропозиції для вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів на заводі «Радикал» у рамках відповідної державної програми.

    Теги: Київ суд завод влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заступнику мера Кличка вручено підозру