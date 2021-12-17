У Києві 30% трубопроводів на межі катастрофи. Де чекати на нові провалля?

У водоканалу немає додаткових коштів на заміну застарілих труб

У Києві під землею прокладено 3,2 тис. км труб каналізації і 4,2 тис. км водопроводу, з них 30% – в аварійному стані. Тож, аварія може статися в будь-якому районі Києва. Про це Новини. LIVE сказав президент Асоціації водоканалів України, колишній гендиректор «Київводоканалу» Дмитро Новицький.

«Більше30 % водопровідних мереж Києва – в аварійному стані, тому такий прорив може відбутися в будь-якому місці. І це не залежить від часу забудови мікрорайону. Наприклад, на Троєщині стан труб гірший, ніж на Оболоні, хоч мікрорайон молодший. Причина в тому, що якість труб нижча. Такий стан по всьому Києву, все залежить від якості матеріалів», – розповів Новицький.

Металеві водопровідні труби, за його словами, піддаються корозії, а через високий тиск, що характерно для Києва, можливі такі прориви. До слова, у випадку на бульварі Шевченка, так само прорив труби стався через стрибок тиску в мережі.

«Аварія може трапитися в будь-якому районі. Але більш захищені сучасні житлові комплекси. Державні будівельні норми (ДБН) в останні роки змінилися, і в нових ЖК вже використовують пластикові, склопластикові або чавунні труби. До речі, чавунні водопровідні труби – найнадійніші, і найчастіше, навіть найдавніші можуть бути в хорошому стані», – каже Новицький.

За його словами, знос каналізаційних колекторів – взагалі більше 40%. «У 60-70 роках, коли їх будували, використовували бетон, який нестійкий до газової корозії. У каналізації утворюються метановмістні гази, які у вигляді конденсату збираються у верхній частині колектора. А там під впливом хімічних реакцій перетворюються в соляну кислоту. Вона роз'їдає бетон до такого стану, що він стає, як вата», – розповів Новицький.

За словами експерта, відповідно до законодавства, немає жорстких вимог до обов'язкової заміни труб при капремонтах доріг, незважаючи на те, що Асоціація водоканалів на цьому наполягає. «Правила прописані не чітко, а тому їх ніхто не виконує. Хоча наша Асоціація вимагала зміни ДБН для ремонту доріг. Але перекладка комунікацій – дуже дороге «задоволення». У Києві таким чином була відремонтована тільки одна вулиця Горького (Антоновича) - тоді були замінені всі комунікації», – сказав Новицький.

За його словами, в усіх водоканалів, у тому числі в Києві, немає додаткових коштів на заміну застарілих труб.

Найбільш часто провали в останні роки траплялися в Голосіївському районі. Тільки в цьому році їх було кілька. Так, у травні, на Деміївській площі біля бібліотеки ім. Вернадського прорвало трубопровід, заливши припарковані машини. У жовтні провалився асфальт на вул. Костанайській, в яму, за іронією долі, потрапила машина «Київводоканалу». На Голосіївському проспекті через аварію залишилися без води кілька будинків. На вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza утворилася величезна яма - через прорив водопроводу, який стався в ході гідравлічних випробувань.

«У Голосіївському районі колектор залізобетонний, який в 2002 реконструювали, затягуючи в «панчоху». Колектор то зробили. А камери ремонтували, використовуючи хімічний захист у вигляді певної замазки. А вона не спрацювала. І тепер всі кілька десятків камер постійно ламаються. Частину з них вже покрили пластиковим захистом. Але не всі. А значить, аварійність досить висока», – пояснив Новицький.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригада «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи і розкопали два котловани посеред дороги.