КиївЗоо увійде до Європейської асоціації зоопарків і акваріумів



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Навколо озер біля центрального входу розкинувся мальовничий парк з сотнями унікальних дерев і кущів Фото: Київський зоопарк

Ментор Європейської асоціації зоопарків і акваріумів оглянув Київський зоопарк

Київський зоопарк отримає повноправне членство у Європейській асоціації зоопарків і акваріумів (ЄАЗА). У 2016 році КиївЗоо отримав статус кандидата у члени ЄАЗА, наразі йде етап реконструкції, враховуючи успіхи якої й буде отримано членство. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник після зустрічі з ментором ЄАЗА Марком Даменом у Київському зоопарку.

«Із ментором обговорили перспективи розвитку Київського зоопарку. Місто зацікавлене у поверненні зоопарку членства ЄАЗА, докладає максимум зусиль і впевнено рухається до поставленої мети, співпрацюючи з європейськими фахівцями. Співробітництво з ЄАЗА – це можливість долучитися до світових тенденцій збереження біорізноманіття нашої планети. Це приведення умов утримання тварин до світових стандартів, це наукові дослідження, еколого-просвітня діяльність, над чим ми зараз працюємо. Також це можливість долучатись до міжнародних програм із реінтродукції тварин та можливість впровадження таких програм в Україні. Окрім того, це можливість залучення провідних фахівців ЄАЗА до створення нових експозицій у нашому зоопарку», – зазначив Поворозник.

Він разом із ментором ЄАЗА оглянули реконструйовані вольєри та перебіг робіт на інших об’єктах. Перші результати реконструкції – відкриті три озера, розташовані поблизу центрального входу. Озеро ліворуч від входу – декоративне, з водоспадом та водним каскадом, з мальовничими берегами, на яких облаштовують сад каменів і планують висадити рідкісні рослини. Праворуч від входу – друге озеро, на якому зараз мешкають пелікани. На його берегах споруджена будівля для зимування пеліканів, декорована у вигляді скелі. Третє озеро – для коропів, із заглибленням для зимування риб, водними рослинами для природного очищення та альтанкою. На березі «коропового озера» побудований амфітеатр. Усі три озера мають потужну систему очищення. Природне очищення здійснюється за рахунок біологічних плато з рослин і каменів, а механічне – потужною системою фільтрів, які розташовані в підвальному приміщенні амфітеатру.

Наразі тривають роботи з будівництва вхідної групи та облаштування площі перед нею. Біля нового головного входу займуть свої місця відомі скульптурні композиції «Зубр» та «Леви», які будуть відтворені в бронзі. Наразі вже встановлена скульптурна композиція «Жираф», кольорові рішення якого виконані за мотивами робіт французької художниці українського походження Соні Делоне.

У будівлях вхідної групи, крім кас та інформаційного центру, також передбачена камера схову, медичний пункт, громадська вбиральня. Прикрасою вхідної групи стане океанаріум із великими акваріумами. Для зручностей відвідувачів зоопарку влаштовується фудкорт та магазин сувенірів.

Високий ступінь будівельної готовності має універсальний вольєр для змішаної експозиції тварин і птахів. До складу вольєру входить будівля для зимового експонування тварин, відкритий авіарій, заввишки 15 метрів, та озеро з каскадом, вписаним у крутий рельєф.

Будівництво нового приматнику ведеться відповідно до графіка: виконані роботи з влаштування монолітного залізобетону, завершується цегляна кладка стін.

Ментор ЄАЗА Марк Дамен позитивно оцінив роботи з реконструкції КиївЗоо та темпи їх виконання: «Я бачу реальні зміни. З часу мого останнього візиту багато змінилося у позитивний бік. Я говорю не тільки про стан утримання тварин. Це і професійна підготовка працівників зоопарку, їх підходи у роботі з тваринами. Я неодноразово казав, що рішення не закривати зоопарк було правильним. Тварини, залишаючись тут, поступово звикатимуть до нових умов їх утримання та не страждатимуть від стресу переселення у зовсім нові та незнайомі їм оселі».

Нагадаємо, в кінці квітня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції столичного зоопарку. Наразі там здійснюють роботи в рамках першої черги.