Кількість жертв вибуху в багатоповерхівці під Києвом зросла – ЗМІ

Вибух стався на третьому поверсі, а пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю

Правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху

Кількість загиблих унаслідок вибуху і пожежі в багатоповерхівці в Білогородці збільшилась до двох. Тіло другої жертви рятувальники виявили на місці пожежі. Про це повідомляє «Сьогодні».

Другий загиблий – чоловік віком після 50 років.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальників. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились. Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу орієнтовно чоловічої статі.

За попередніми даними, причиною вибуху міг бути невстановлений вибуховий пристрій.

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін тримає на особистому контролі питання допомоги жителям Білогородки Бучанського району, які постраждали внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці.

Президент України Володимир Зеленський відгукнувся на трагедію. Він вимагає якнайшвидше встановити причини трагедії. «Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», – сказав Зеленський.