Рятувальники назвали попередню причину вибуху в будинку під Києвом

Вибух стався у квартирі на третьому поверсі будинку

Причиною вибуху точно не був газ

Причиною вибуху, що стався у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці, міг бути невстановлений вибуховий пристрій. Таку версію озвучили у Головному управління ДСНС у Київській області, повідомляє «Суспільне».

«Причиною вибуху точно не був газ. За свідченнями місцевих жителів, вибух був доволі потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою чи чимось подібним», – заявив Сергій Майстренко, заступник начальника Головного управління з питань реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Київській області.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

За попередніми даними, внаслідок пожежі постраждало 8 осіб. 13-річна дитина доправлена до лікарні у тяжкому стані. Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу орієнтовно чоловічої статі.

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін тримає на особистому контролі питання допомоги жителям Білогородки Бучанського району, які постраждали внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальників. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Президент України Володимир Зеленський відгукнувся на трагедію. «Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», – прокоментував ситуацію Зеленський у повідомленні Twitter.