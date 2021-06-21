Вибух у будинку під Києвом: рятувальники знайшли тіло загиблого

Усього в результаті пожежі постраждали 8 осіб

Під Києвом у селі Білогородка сталася пожежа в багатоповерхівці, яка супроводжувалася вибухом. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого. Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«На місці пожежі виявлено загиблу людину. Орієнтовно – це чоловік», – наголошується в повідомленні.

Усього в результаті пожежі постраждали 8 осіб. Двох з них в лікарні, ще шестеро після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

На місці пожежі працює 62 рятувальника. Вони евакуювали 40 мешканців багатоповерхівки. Вогонь охопив четвертий і п'ятий поверхи, а також частина даху. Загоряння ліквідували. Загрози опорних конструкцій будинку немає.

Нагадаємо, вибух і пожежа сталися в багатоповерхівці під Києвом в селі Білогородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. Спочатку повідомляло про шести постраждалих.