Кива, «тітушки» і фашисти. Депутат від ОПЗЖ влаштував спектакль біля Вічного вогню в Києві (відео)



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Ілля Кива зі своїми бійцями у Парку Вічної Слави Фото: скріншот відео

Кива привів до меморіалу членів своєї організації «Патріоти – За Життя»

Сьогодні, 28 жовтня, Україна відзначає річницю вигнання нацистських окупантів з території нашої держави.

З цієї нагоди народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива організував акцію у Парку Вічної Слави в Києві.

Він привів до меморіалу членів своєї організації «Патріоти – За Життя», що позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ.

На відео редакції Букви зафіксовано, як перед мітингом і покладанням квітів до обеліска Кива довго і ретельно шикував своїх бійців у шеренги.

Крім того, на акції були присутні телеканали, підконтрольні лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Їм Кива розповів, коли і як включатися в ефір.

«Палка» промова Киви була у стилі радянських часів.

На запитання журналіста, для чого вони тут зібралися, Кива пояснив: «Ми тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих, які віддали життя на за нашу землю, наших дідів-прадідів, якими ми пишаємось...».

Сьогодні Україна відзначає 76 річницю вигнання нацистських загарбників.

Раніше Інститут національної пам’яті рекомендував замінити термін «визволення від фашистських загарбників» на «вигнання нацистських окупантів», зазначаючи, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала цілком вільною державою, а опинилася під радянським пануванням, що супроводжувалося, зокрема, масовими репресіями.