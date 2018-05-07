Киян запрошують на Ігри нескорених підтримати воїнів

У суботу в столиці відбудеться фінал Ігор нескорених

У суботу, 12 травня, у Києві відбудеться фінальна частина відбору до збірної України Ігор нескорених — Національні ігри для поранених воїнів. За 15 місць в команді, яка представить Україну на Invictus Games 2018 року в Сіднеї, на національних змаганнях змагатимуться 175 ветеранів та військовослужбовців з усієї країни. Урочисте



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У суботу в столиці відбудеться фінал Ігор нескорених

У суботу, 12 травня, у Києві відбудеться фінальна частина відбору до збірної України Ігор нескорених — Національні ігри для поранених воїнів.

За 15 місць в команді, яка представить Україну на Invictus Games 2018 року в Сіднеї, на національних змаганнях змагатимуться 175 ветеранів та військовослужбовців з усієї країни.

Урочисте відкриття Ігор відбудеться о 9:00 на стадіоні «Піонер». Вже о 10:00 тут почнуться змагання з легкої атлетики (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра), стрільби з лука та пауерліфтингу, які триватимуть до 16:00.

Також Ігри охоплять ще дві локації — Труханів острів, де з 11:00 до 16:00 проходитимуть велосипедні перегони на 6 км, а також басейн ЦСК ЗС України (пр-т Повітрофлотський, 6), де з 11:00 відбудуться змагання з плавання.

Вхід на всі локації змагань для глядачів традиційно буде безкоштовним.