Протягом 28 листопада російські загарбники постійно атакували Київ ударними дронами, внаслідок чого є жертва та потерпілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Національної поліції України.

Близько 14:00 ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. На місце оперативно виїхали фахівці, які оцінили масштаби пошкоджень. У зв'язку з атакою мер Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі перебої з електро- та водопостачанням у деяких районах.

Пізніше, о 16:30, він повідомив про пожежу в Шевченківському районі. Там через падіння уламків загорілися автомобілі, припарковані на стоянці.

Близько 17:18 Кличко заявив, що в Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога загинула жінка. Він також додав, що уламки російського дрона впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування.

«Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами», – уточнив мер згодом.

Згодом у Національній поліції України повідомили, що пошкодження після російських ударів зафіксовані у Святошинському та Шевченківському районах.

«У Святошинському районі внаслідок ворожого удару загинула 47-річна жінка та поранено 17-річного хлопця», – розповіли поліцейські.

Згідно з їхніми даними, у Шевченківському районі поранені четверо цивільних, зокрема п’ятирічний хлопчик та троє дорослих віком від 32 до 74 років.

«Хлопчика та ще одного постраждалого госпіталізували. Двом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації», – ідеться в заяві НПУ.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, російські війська атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, а згодом стало відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Також 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Через обстріл частина мешканців п'яти районів столиці залишилася без електропостачання, а в інших районах запровадили екстрені відключення світла. Також постраждали об'єкти «Київводоканалу», що спричинило проблеми з водопостачанням.

27 листопада тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов повідомив, що столиця готується до можливих тривалих відключень електроенергії, опалення та водопостачання внаслідок російських атак. Міська влада відпрацьовує різні сценарії дій, зокрема організацію підвезення води та роботу бюветних комплексів у разі перебоїв із водопостачанням. Ткачов також зазначив, що в Києві діють близько 1,5 тис. «пунктів незламності», облаштованих у комунальних установах і приватних закладах. За потреби в столиці планують розгорнути додаткові пункти.