Кияни отримають допомогу до Дня Героїв Небесної сотні: кому і скільки виплатять

Грошову допомогу отримають майже 6 тис. киян

З нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні у 2021 році окремим категоріям соціально незахищених киян, зокрема внутрішньо переміщеним особам, буде надано матеріальну допомогу. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 294.

Усього допомогу отримає 5921 особа.

Так, матеріальну допомогу виплатять:

у розмірі 1,5 тис. грн – членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також членам сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

у розмірі 1,4 тис. грн – киянам, включеним до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року;

у розмірі 1,3 тис. грн – киянам, включеним до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року;

у розмірі 1,1 тис. грн – киянам, включеним до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року; киянам – учасникам бойових дій на території Республіки Афганістан; киянам – членам сімей осіб, загиблих на території Республіки Афганістан.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого.

Особам, які одночасно належать до кількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної сотні.