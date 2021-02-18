У Києві пройшла хода пам'яті Небесної сотні: на Банковій запалали фаєри

Активісти вшанували пам'ять загиблих під час подій Революції гідності

Учасники ходи вимагають розблокувати судові засідання у справах Майдану, а також покарати заступника керівника Офісу президента Олега Татарова

У Києві ввечері 18 лютого відбулася хода пам'яті Небесної сотні. Учасники ходи вшанували пам'ять загиблих під час подій Революції Гідності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

О 19:00 в Михайлівському соборі почалася панахида за загиблими на Майдані. Після завершення панахиди люди почали збиратися біля Стіни пам'яті.

Від Михайлівського собору учасники ходи вирушили за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної сотні.

Учасники ходи несли свічки, лампадки та різні плакати присвячені Небесній Сотні та подіям на Майдані.

Учасники ходи прийшли під Офіс президента України на Банковій. Вони вимагають розблокувати судові засідання у справах Майдану, а також покарати заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який під час Майдану був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.

Крім того, учасники акції закликають прийняти законопроєкт про удосконалення заочного засудження вбивць Небесної сотні.

Крім того, учасники акції пам'яті Небесної сотні запалили фаєри біля Офісу президента.

Зазначимо, 18 лютого президент України Володимир Зеленський вшанував події семирічної давнини, нагадавши про протистояння на Майдані.

Як відомо, саме протягом 18-21 лютого у 2014 році на Майдані відбулися найжорстокіші протистояння. 22 лютого було відсторонено тодішнього президента Віктора Януковича і призначено дострокові вибори на 25 травня 2014 року. Пам’ять Героїв Небесної сотні вшановують 20 лютого.

Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. Також вона попередньо схвалила процедуру заочного арешту.

Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності «державним переворотом».

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної сотні.