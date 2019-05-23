У київській клініці американські лікарі безкоштовно прооперували 12 дітей



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Американці взялися допомогти українським дітям із вродженими аномаліями розвитку обличчя

Три дні поспіль команда американських хірургів оперувала у Києві дітей із вродженими аномаліями розвитку обличчя – синдром «заяча губа». В Інституті хірургії Валіхновського була надана допомога 12 маленьким пацієнтам, віком від 2 місяців до 5 років. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

За даними ВООЗ частота народжуваності дітей із розщілиною губи і піднебіння у світі в середньому становить 1:750 новонароджених. Це означає, що кожні три хвилини у світі народжується дитина з такою патологією. Через погану екологію та наслідки аварії на ЧАЕС в Україні цей показник ще вищий.

Команда лікарів із однієї з найвідоміших медичних шкіл світу Harvard Medical Sсhool взялися допомагати українським дітям на благодійних засадах у рамках функціонування міжнародної програми Cleft lip & Palate program.

«Я був здивований попередніми статистичними даними щодо даної патології в Україні, – зазначив ініціатор проекту Генадій Фузайлов, професор Harvard Medical Sсhool (Boston, USA) та доктор бостонської клініки Shriners Hospitals for Children Burn. – Ми з колегою Джеєм Остіном були раді допомогти українським дітям. Наш проект аналогічний багатьом у світі, де міжнародні організації, благодійні фонди та гуманітарні місії допомагають дітям отримати хірургічну допомогу та шанс на повноцінне життя».

Операція з виправлення вродженого дефекту губи та піднебіння («заяча губа») є дуже важливою для дитини, оскільки позбавляє її проблем із диханням, дикцією та ковтанням їжі. І, що теж дуже важливо, – від естетичних і психологічних проблем, пов’язаних із вродженим дефектом обличчя.

«У нашому медичному закладі проводяться подібні операції, – розповів хірург Ростислав Валіхновський, засновник та керівник Інституту хірургії Valikhnovski Surgery Institute у Києві. – Співпраця з американськимb колегами стала для нас справою честі та досвіду».

Київська міська державна адміністрація виступає інформаційним та ідеологічним партнером проекту.

«Я щиро радію за тих діток, яких вже прооперовано. На мою думку, вони отримали шанс на повноцінне життя. Захворювання створювало для дитини окремо естетичні проблеми, а в майбутньому – і комплекси. Зовсім скоро дітки зможуть без будь-яких перешкод радіти і посміхатися. Такі ініціативи мають стати прикладом для бізнесу. Зі свого боку, ми завжди готові до співпраці і будемо напрацьовувати механізми спільної взаємодії», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Пацієнтів шукали за допомогою соціальних мереж. Взяти участь у відборі могли всі охочі, просто надіславши інформацію на електронну пошту проекту. Американські лікарі разом з українськими колегами з Інституту хірургії Валіхновського відбирали пацієнтів, надаючи перевагу малозабезпеченим сім’ям. Подібні операції у нашій країні коштують від 50 000 до 200 000 гривень, проте для учасників проекту вони були безкоштовними.

«Ми приїжджаємо в Україну не тільки для того, щоб персонально допомогти конкретним дітям, проводячи операції. Наша місія глобальна. Нам важливо зрозуміти, чому частота патологій у дітей збільшується, які чинники на це впливають, а потім розробити і апробувати профілактичні заходи», – сказав Генадій Фузайлов.