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    Колапс у метро: у годину пік у системі е-квитка стався масштабний збій

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    Система е-квитка у метро дала збій - Колапс у метро: у годину пік у системі е-квитка стався масштабний збій
    Система е-квитка у метро дала збій

    На станціях метро утворилися натовпи людей

    У п’ятницю, 8 листопада, приблизно з 7-ї до 8-ї години у київському метро не працювала система е-квитка.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен» і пасажири підземки.

    «Оператор КП «ГІОЦ» займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати», - зазначили у метрополітені.

    Близько 8:00 оператор КП «ГІОЦ» відновив роботу системи е-квитка.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», через збій у системі е-квитка на станціях метро утворився натовп пасажирів, які не могли пройти через турнікети.

    Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток

    Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

    Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

    Проте, депутат Київради Олександр Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

    Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

    18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців. 

    Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

    Кияни просять зберегти до 1 листопада 2019 року жетони в метро.

    У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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