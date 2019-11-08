Колапс у метро: у годину пік у системі е-квитка стався масштабний збій



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Система е-квитка у метро дала збій

На станціях метро утворилися натовпи людей

У п’ятницю, 8 листопада, приблизно з 7-ї до 8-ї години у київському метро не працювала система е-квитка.

Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен» і пасажири підземки.

«Оператор КП «ГІОЦ» займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати», - зазначили у метрополітені.

Близько 8:00 оператор КП «ГІОЦ» відновив роботу системи е-квитка.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», через збій у системі е-квитка на станціях метро утворився натовп пасажирів, які не могли пройти через турнікети.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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