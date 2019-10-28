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    Запуск е-квитка у Києві відкладено до квітня наступного року

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    Наземний громадський транспорт обладнаний валідаторами для зчитування е-квитка - Запуск е-квитка у Києві відкладено до квітня наступного року
    Наземний громадський транспорт обладнаний валідаторами для зчитування е-квитка

    З кінця січня 2020 року почнеться фінальне тестування е-квитка

    Столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

    Про це повідомив радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов в інтерв’ю «Хмарочосу».

    За його словами, впровадження, яке мало відбутися з 1 листопада 2019 року, відклали, зокрема, через неповну готовність метрополітену до запуску. «Якщо наземний транспорт повністю готовий, то метро – не дуже», - сказав Бахматов.

    «Тому ми маємо все доробити і з кінця січня 2020 року почати фінальне тестування, а з квітня цього ж року офіційно запустимось», - повідомив він.

    Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

    Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

    Проте, депутат Київради Олександр Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

    Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

    18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців. 

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