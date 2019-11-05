Київ проситиме у Зеленського і Кабміну гроші на метро на Троєщину



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Вартість будівництва метро на Троєщину оцінили в 40-50 млрд грн

Сьогодні, 5 листопада, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати підтримали проект рішення «Про звернення Київської міської ради до президента України та Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина у Києві».

Житловий масив Вигурівщина - Троєщина, де проживає близько 300 тисяч осіб, є одним із найбільш проблемних по транспортному сполученню у Києві. Шлях до найближчої станції метро «Почайна» проходить через Північний міст, який пов'язує два береги Дніпра. Понад сорок років тому цього було цілком достатньо, але тепер — ні.

«Вартість будівництва метро на Троєщину оцінюють в межах 40-50 мільярдів гривень, що практично дорівнює річному бюджету Києва. А появу нової гілки метро до масиву прогнозують не раніше, ніж у 2035 році. А за нормативами потрібно щонайменше шість років, аби завершити будівництво Подільсько—Воскресенського мосту. Наразі навіть проекту Подільсько—Вигурівської лінії не існує. Тому місту вкрай необхідна фінансова підтримка держави», - зазначила автор відповідного проекту рішення, депутат Київради Тетяна Меліхова.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.

Нещодавно Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.

А у планах Міністерства інфраструктури України будівництво наземного метро навколо Києва, що проходитиме через Троєщину.