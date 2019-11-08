Медики розповіли, кому не варто користуватися підземкою



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Бригадам швидкої допомоги досить часто доводиться виїжджати на виклики в метро, де пасажири почувають себе погано, - Коваль

Людям з підвищеним артеріальним тиском не варто користуватися метрополітеном - лікарі

Медики не радять людям з підвищеним кров'яним тиском користуватися метрополітеном.

Про це сказав лікар станції швидкої допомоги Станіслав Коваль, повідомляє ГолосUA.

«Потяги метро – це транспорт, що частіше їздить під землею, ніж над землею. Судини реагують на зміну тиску над землею і під землею – людям з підвищеним артеріальним тиском в метро може стати погано», – пояснила медик.

Вона розповіла, що бригадам швидкої допомоги досить часто доводиться виїжджати на виклики в метро, де пасажири почувають себе погано. Одна з причин поганого самопочуття – підвищений тиск.

«Якщо ми приїжджаємо до пацієнта з високим тиском і він не потребує госпіталізації, ми його попереджаємо: вам сьогодні бажано метрополітеном не користуватися. Зазвичай, люди не сприймають ці рекомендації серйозно і їдуть далі. І тоді їм в метро вже стає так погано, що доводиться забирати їх в лікарні», – розповіла лікар.

Нагадаємо, інколи артеріальний тиск можна знизити без прийому лікарських препаратів всього за кілька хвилин.