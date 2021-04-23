Кияни самовільно облаштували в лісопарковій зоні кладовище тварин (фото)

Кияни хоронять своїх улюбленців в лісі і потім облаштовують могили надгробками

Працівники Дарницького лісопаркового господарства просять киян прибрати могили, інакше зроблять це самі

На Лісовому масиві в Києві, в лісопарковій зоні на перетині вулиці Братиславської і Лісового проспекту, з’явились оголошення з вимогою прибрати самовільні поховання домашніх тварин. Їх розвісило Дарницьке лісопаркове господарство, яке відповідає за цю територію.

Прибрати могили тварин їх власники повинні були до 22 квітня. В іншому випадку зачисткою несанкціонованого кладовища домашніх тварин займуться комунальні служби.

«Просимо прибрати поховання тварин у лісопарковій зоні до 22 квітня 2021 року. Інакше незаконні поховання будуть прибрані силами КП «Дарницьке ЛПГ», – йдеться в тексті оголошення.

Оголошення на Лісовому масиві

Місцеві жителі по-різному відреагували на заклик комунальників. Одні вважають, що могилам тварин дійсно не місце в лісі, інші були стривожені таким інтересом до зеленої зони і висловили підозру, що ліс розчищають заради чергової забудови.

Головний лісничий Дарницького лісопаркового господарства Юрій Дубів в коментарі Kyiv Media підтвердив, що лісівники справді розміщували такі оголошення. Причина – заборона на поховання домашніх тварини в лісах, яку жителі району регулярно порушують.

«Тварин можна ховати на спеціальних кладовищах. І таке є поблизу Київської теплоелектроцентралі № 6. Але люди хочуть ховати тварин біля будинку. Часто роблять це вночі. А потім облаштовують ці могили надгробками», – каже лісничий.

Комунальники часто розвішують такі оголошення, але місцеві жителі швидко їх зривають.

«Люди вважають, що ці оголошення і вимоги - це порушення їх прав. Хоча багато жителів району підтримують нас і незадоволені самовільними похованнями. Воно ж все розкладається, йде в ґрунт і воду», – додав Дубів.

Нагадаємо, в Києві ведеться будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак. Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин. Це, у свою чергу, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.