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    Кияни самовільно облаштували в лісопарковій зоні кладовище тварин (фото)

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    Кияни хоронять своїх улюбленців в лісі і потім облаштовують могили надгробками - Кияни самовільно облаштували в лісопарковій зоні кладовище тварин (фото)
    Кияни хоронять своїх улюбленців в лісі і потім облаштовують могили надгробками
    Фото: Главком

    Працівники Дарницького лісопаркового господарства просять киян прибрати могили, інакше зроблять це самі

    На Лісовому масиві в Києві, в лісопарковій зоні на перетині вулиці Братиславської і Лісового проспекту, з’явились оголошення з вимогою прибрати самовільні поховання домашніх тварин. Їх розвісило Дарницьке лісопаркове господарство, яке відповідає за цю територію.

    Прибрати могили тварин їх власники повинні були до 22 квітня. В іншому випадку зачисткою несанкціонованого кладовища домашніх тварин займуться комунальні служби.

    «Просимо прибрати поховання тварин у лісопарковій зоні до 22 квітня 2021 року. Інакше незаконні поховання будуть прибрані силами КП «Дарницьке ЛПГ», – йдеться в тексті оголошення.

    Оголошення на Лісовому масиві
    Оголошення на Лісовому масиві

    Місцеві жителі по-різному відреагували на заклик комунальників. Одні вважають, що могилам тварин дійсно не місце в лісі, інші були стривожені таким інтересом до зеленої зони і висловили підозру, що ліс розчищають заради чергової забудови.

    Головний лісничий Дарницького лісопаркового господарства Юрій Дубів в коментарі Kyiv Media підтвердив, що лісівники справді розміщували такі оголошення. Причина – заборона на поховання домашніх тварини в лісах, яку жителі району регулярно порушують.

    «Тварин можна ховати на спеціальних кладовищах. І таке є поблизу Київської теплоелектроцентралі № 6. Але люди хочуть ховати тварин біля будинку. Часто роблять це вночі. А потім облаштовують ці могили надгробками», – каже лісничий.

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    Кияни самовільно облаштували в лісопарковій зоні кладовище тварин (фото)
    Кияни самовільно облаштували в лісопарковій зоні кладовище тварин (фото)
    Кияни самовільно облаштували в лісопарковій зоні кладовище тварин (фото)

    Комунальники часто розвішують такі оголошення, але місцеві жителі швидко їх зривають.

    «Люди вважають, що ці оголошення і вимоги - це порушення їх прав. Хоча багато жителів району підтримують нас і незадоволені самовільними похованнями. Воно ж все розкладається, йде в ґрунт і воду», – додав Дубів.

    Нагадаємо, в Києві ведеться будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак. Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин. Це, у свою чергу, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.

    Теги: Київ тварини кияни цвинтар ліс
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