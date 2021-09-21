Що відбувається з Гостиним двором. Київська влада вимагає пояснень від Ткаченка

Заступник голови КМДА закликав Міністерство культури та інформаційної політики відповісти на два запитання

Заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів закликав Міністерство культури та інформаційної політики поінформувати КМДА та депутатський корпус Київської міської ради щодо ситуації на об’єкті «Гостиний двір». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Будівля Гостиного двору перебуває на державному обліку і має статус пам’ятки національного значення. З метою збереження будівлі міська влада протягом 2017-2021 років здійснювала організаційно-правові заходи задля передачі Гостиного двору з державної у комунальну власність з подальшим її відновленням.

«За ініціативою Мінкульту і всупереч попереднім домовленостям з керівництвом міста, об’єкт передано на баланс національного заповідника «Софія Київська». Новий балансоутримувач не вживає жодних заходів не те, що для відновлення, а навіть для збереження об’єкта. Уповноважений орган досі не уклав охоронний договір на об’єкт», – зазначив Прокопів.

За його словами, у профільного Департаменту КМДА відсутні будь-які відомості від Мінкульту про напрацювання комплексу заходів, спрямованих на збереження будівлі.

«Теперішній технічний стан об’єкта потребує вжиття невідкладних заходів, спрямованих на його захист, особливо напередодні зими», – наголосив Прокопів.

Заступник голови КМДА закликав Міністерство культури та інформаційної політики відповісти на такі запитання:

Чи вживалися Міністерством заходи, спрямовані на спонукання уповноваженого органу управління на укладання охоронного договору на будівлю Гостиного двору?

Чи призначалися відповідні охоронні заходи, спрямовані на збереження об’єкта та чи розроблялася відповідна науково-проєктна документація?

Прокопів наголосив, що вже відправив запит із цими запитаннями до Міністерства культури.

Нагадаємо, міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка було запрошено на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання, яке відбулося 31 серпня цього року. Однак, на засідання міністр не з’явився.

Нещодавно Гостиний двір взято під державну охорону.

Ткаченко повдіомляв, що після реставрації Гостиного двору у Києві у ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.