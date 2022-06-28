Киянин із громадянкою РФ продавали українок у сексуальне рабство (фото, відео)

Задокументовано спробу переправлення мешканки Київщини до Туреччини для сексуальної експлуатації

Поліція Київщини викрила торговця людьми. Під виглядом прибуткової роботи для дівчат 36-річний киянин організував злочинну схему переправлення жінок за кордон з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Лиходій вербував дівчат через відомі месенджери, обіцяв високу заробітну платню, насправді ж підшуковував «працівниць» для елітних іноземних борделів.

27 червня правоохоронці задокументували спробу переправлення мешканки Київської області до Туреччини.

Під час обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію з іменами дівчат, вартістю послуг, а також витрат на трансфер та житло. Вилучили у лиходія також банківські картки, мобільні телефони, валюту.

Відомо також, що до злочинної схеми фігурант долучив і спільників з-за кордону, серед яких й громадянка Росії.

Викрили злочинну схему працівники управління міграційної поліції та слідчі Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та силової підтримки полку поліції особливого призначення поліції Київської області.

Наразі організатору повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми (ст.149 ККУ). За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк до восьми років позбавлення волі.