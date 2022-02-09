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    У Львові громадяни Німеччини вербували українок для сексуального рабства

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    Двох громадян Німеччини за підозрою в торгівлі людьми затримали на Львівщині - У Львові громадяни Німеччини вербували українок для сексуального рабства
    Двох громадян Німеччини за підозрою в торгівлі людьми затримали на Львівщині
    фото: dpsu.gov.ua

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років

    Правоохоронці Львівщини спільно з прикордонниками затримали двох громадян Німеччини, які підозрюються у вербуванні 5 українок для подальшої сексуальної експлуатації в одній із країн Європи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Так, іноземний організатор схеми обіцяв молодим жінкам «заробітну плату» від 12 до 15 тисяч євро, безоплатну охорону, харчування та місце проживання в одній з країн Західної Європи. 7 лютого його зі спільником затримали в межах ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

    Згідно зі статтею, зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років з імовірною конфіскацією майна.

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    У Львові громадяни Німеччини вербували українок для сексуального рабства
    У Львові громадяни Німеччини вербували українок для сексуального рабства
    фото: dpsu.gov.ua

    Також суд обрав організаторові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО, з правом внесення застави в розмірі майже 300 тисяч гривень.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення постраждалих та причетних осіб.

    Нагадаємо, в Івано-Франківську рідні сестри, які координували проституток, отримали реальні терміни.

    Теги: суд торгівля Львів СІЗО торгівля людьми харчування
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    У Львові громадяни Німеччини вербували українок для сексуального рабства