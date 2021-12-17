Секс-рабство за 30 тис. грн. Українка сідає в тюрму за торгівлю донькою

Захист обвинуваченої наполягав, що відбулася провокація з боку правоохоронних органів. Однак суд відкинув ці доводи

Обвинуваченій присудили шість років позбавлення волі

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку у торгівлі людьми і призначив шість років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 14 грудня.

За матеріалами справи обвинувачена, яка працювала неофіційно на різних роботах, вирішила погасити заборгованість за взятими кредитами досить несподіваним способом. Жінка мешкала зі свою 15-річною донькою, яку просила знайти вихід, щоб сплатити борги. При цьому матір знала, що її донька «спала» за гроші.

Одного дня влітку 2019 року дівчина прийшла до матері та повідомила про можливість поїхати для зайняття проституцією на територію Одеської області на період літніх канікул. Обвинувачена погодилась відпустити її за винагороду – 40 тис. грн за місяць.

У подальшому матір зустрічалась з чоловіком, який запропонував таку поїздку. Також вони домовилися про суму 30 тис. грн. Ці кошти він мав передати обвинуваченій для зайняття її донькою проституцією на території Одеської області. Однак донька написала заяву в правоохоронні органи, де вказала про наміри матері продати її сутенеру.

10 червня 2019 року обвинувачену було викрито на отриманні 20 тис. грн – частини коштів, які чоловік передав за майбутнє секс-рабство її доньки.

У суді жінка визнала вину і щиро розкаялася. При цьому захист обвинуваченої наполягав, що відбулася провокація з боку правоохоронних органів. Однак суд відкинув ці доводи, мотивуючи аудіозаписами негласних слідчих дій. На них обвинувачена нагадує потерпілій донці, що ще тиждень тому вона просила знайти людину, яка може допомогти займатись проституцією. У відповідь потерпілої, що така людина є, її матір ініціювала зустріч з нею.

Крім цього, суд відхилив свідчення потерпілої про те, що заяву в правоохоронні вона писала в стані наркотичного сп`яніння під диктовку слідчого. Це спростовується дослідженими доказами, зокрема, свідченнями свідків, які вказали, що потерпіла писала заяву до «органів» добровільно.

Під час визначення міри покарання суд врахував, що обвинувачена, окрім скоєного, характеризується негативно, вчинила умисний корисливий особливо тяжкий злочин, що визначається високим ступенем небезпечності для суспільства.

Суд додав, що початок терміну відбування покарання жінці варто рахувати з моменту вступу вироку в законну силу.

Слід зазначити, що, за інформацією обласної поліції, обвинувачена раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини. Також зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу.

Як повідомляв «Главком», з початку року столична міграційна поліція визволила з рабства понад сотню людей. За матеріалами працівників управління міграційної поліції столичного главку з початку 2021 року закінчено та направлено до суду п’ять кримінальних проваджень відносно членів організованих злочинних угруповань, з яких два у сфері торгівлі людьми та три відносно сексуальної експлуатації.