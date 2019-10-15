Євро повільно дорожчає: курс валют на 15 жовтня



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Курс євро 15 жовтня виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день

На 15 жовтня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до долара та євро:

1 долар США - 24,54 грн;

1 євро - 27,10 грн.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

У порівнянні з п'ятницею, 11 жовтня, курс долара підвищився на копійку після помітного зниження на 18 копійок на день раніше. За тиждень - з 8 по 15 жовтня - гривня зміцніла по відношенню до долара на 33 копійки.

Курс євро сьогодні виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.