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    Економіка та фінанси

    Євро повільно дорожчає: курс валют на 15 жовтня

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    Євро повільно дорожчає: курс валют на 15 жовтня

    Курс євро 15 жовтня виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день

    На 15 жовтня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до долара та євро:

    1 долар США - 24,54 грн;

    1 євро - 27,10 грн.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    У порівнянні з п'ятницею, 11 жовтня, курс долара підвищився на копійку після помітного зниження на 18 копійок на день раніше. За тиждень - з 8 по 15 жовтня - гривня зміцніла по відношенню до долара на 33 копійки.

    Курс євро сьогодні виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день.

    Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

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