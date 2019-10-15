Євро повільно дорожчає: курс валют на 15 жовтня
Курс євро 15 жовтня виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день
На 15 жовтня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до долара та євро:
1 долар США - 24,54 грн;
1 євро - 27,10 грн.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
У порівнянні з п'ятницею, 11 жовтня, курс долара підвищився на копійку після помітного зниження на 18 копійок на день раніше. За тиждень - з 8 по 15 жовтня - гривня зміцніла по відношенню до долара на 33 копійки.
Курс євро сьогодні виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день.
Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.