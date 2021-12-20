Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)

Чоловік намагався перебігти дорогу поза межами пішохідного переходу

У неділю, 19 листопада, о 17:10 на автодорозі М-03 сполученням Київ–Харків–Довжанський автомобіль збив пішохода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«62-річний водій з Полтавщини, керуючи автомобілем Fiat, здійснив наїзд на 32-річного киянина, який перетинав проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу», – йдеться в повідомленні.

В результаті даної ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Бориспільської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Як повідомлялося, 18 грудня на 20 кілометрі автодороги Київ-Овруч автомобіль здійснив наїзд на 74-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.

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