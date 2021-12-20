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    Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)

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    ДТП сталася на темній ділянці дороги - Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)
    ДТП сталася на темній ділянці дороги
    фото: Нацполіція

    Чоловік намагався перебігти дорогу поза межами пішохідного переходу

    У неділю, 19 листопада, о 17:10 на автодорозі М-03 сполученням Київ–Харків–Довжанський автомобіль збив пішохода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «62-річний водій з Полтавщини, керуючи автомобілем Fiat, здійснив наїзд на 32-річного киянина, який перетинав проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу», – йдеться в повідомленні.

    В результаті даної ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Бориспільської лікарні.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

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    Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)
    Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)
    Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)
    фото: Нацполіція

    Як повідомлялося, 18 грудня на 20 кілометрі автодороги Київ-Овруч автомобіль здійснив наїзд на 74-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.

    19 грудня на вулиці Драйзера в Києві п'яний водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.

    У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.

    Теги: Національна поліція України ДТП дороги водій Київщина автомобіль
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    Киянин перебігав трасу і потрапив під колеса авто (фото)