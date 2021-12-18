На Київщині жінка потрапила під потяг

Від отриманих травм 63-річна місцева жителька загинула на місці події

У місті Березань, що на Київщині, потяг збив літню жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці. Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що потяг, який курсував за напрямком «Київ-Волинський-Гребінка» здійснив наїзд на 63-річну жінку з велосипедом, яка переходила залізничні колії поза пішохідним переходом. Від отриманих травм місцева жителька загинула на місці.

Повідомляється, що машиніст вжив усіх необхідних заходів, аби уникнути зіткнення: він застосовував екстрене гальмування та звуковий сигнал. На жаль запобігти аварії не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються усі обставини трагедії.

Як повідомлялося, днями на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем. У результаті ДТП загинули чоловік і жінка.