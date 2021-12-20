Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)

Старенька отримала травма та доставлена до лікарні

18 грудня близько 19:20 на 20 кілометрі автодороги Київ-Овруч автомобіль здійснив наїзд на 74-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Ford рухався зі сторони Києва у напрямку с. Нові Петрівці та здійснив наїзд на бабусю, яка переходила проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.

У результаті аварії старенька отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичного закладу. Водій транспортного засобу не постраждав.

На місці події працювали співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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