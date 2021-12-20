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    Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)

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    ДТП сталась на&nbsp;регульованому пішохідному переході - Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)
    ДТП сталась на регульованому пішохідному переході
    фото: Нацполіція

    Старенька отримала травма та доставлена до лікарні

    18 грудня близько 19:20 на 20 кілометрі автодороги Київ-Овруч автомобіль здійснив наїзд на 74-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Ford рухався зі сторони Києва у напрямку с. Нові Петрівці та здійснив наїзд на бабусю, яка переходила проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.

    У результаті аварії старенька отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичного закладу. Водій транспортного засобу не постраждав.

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    Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)
    Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)
    Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працювали співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

    Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 19 грудня на вулиці Драйзера в Києві п'яний водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.

    У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль жінка
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    Під Києвом автомобіль збив бабусю на пішохідному переході (фото)