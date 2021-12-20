П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)

Стан сп'яніння водія вантажівки перевищував дозволену норму у десять разів

На вулиці Драйзера в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.

Водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Тест на алкоголь показав 2.22 проміле, що в 10 разів перевищує дозволену норму.

Нагадаємо, 19 грудня в Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.