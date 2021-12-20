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    П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)

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    Вантажівка перекинулась на бік - П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)
    Вантажівка перекинулась на бік
    фото: Магнолія-ТВ

    Стан сп'яніння водія вантажівки перевищував дозволену норму у десять разів

    На вулиці Драйзера в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.

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    П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)
    фото: Магнолія-ТВ

    Водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Тест на алкоголь показав 2.22 проміле, що в 10 разів перевищує дозволену норму.

    Нагадаємо, 19 грудня в Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій алкогольне сп'яніння
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    П’яна ДТП у Києві: вантажівка вилетіла на тротуар і перекинулась (фото, відео)