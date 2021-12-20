У Києві тепловоз протаранив авто з дитиною всередині (відео)
Водій автомобіля не пропустив потяг. Внаслідок цього локомотив наїхав на машину та протягнув її кілька метрів
У Дарницькому районі Києва ввечері у неділю, 19 грудня, маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину, повідомляють Вартові Еспресо.
Як зазначено, водій авто з невідомих причин не пропустив потяг. Внаслідок цього локомотив наїхав на машину із правого боку і протягнув її кілька метрів.
Травми отримали пасажири авто - малолітня дівчинка та жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Водій не постраждав.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.