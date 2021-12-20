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    У Києві тепловоз протаранив авто з дитиною всередині (відео)

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    У Києві легковик потрапив під колеса поїзда - У Києві тепловоз протаранив авто з дитиною всередині (відео)
    У Києві легковик потрапив під колеса поїзда
    Фото: facebook.com/vartovi.espreso

    Водій автомобіля не пропустив потяг. Внаслідок цього локомотив наїхав на машину та протягнув її кілька метрів

    У Дарницькому районі Києва ввечері у неділю, 19 грудня, маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину, повідомляють Вартові Еспресо.

    Як зазначено, водій авто з невідомих причин не пропустив потяг. Внаслідок цього локомотив наїхав на машину із правого боку і протягнув її кілька метрів.

    Травми отримали пасажири авто - малолітня дівчинка та жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Водій не постраждав.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

    Теги: Київ потяг водій
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    У Києві тепловоз протаранив авто з дитиною всередині (відео)