У Києві тепловоз протаранив авто з дитиною всередині (відео)

У Києві легковик потрапив під колеса поїзда

Водій автомобіля не пропустив потяг. Внаслідок цього локомотив наїхав на машину та протягнув її кілька метрів

У Дарницькому районі Києва ввечері у неділю, 19 грудня, маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину, повідомляють Вартові Еспресо.

Як зазначено, водій авто з невідомих причин не пропустив потяг. Внаслідок цього локомотив наїхав на машину із правого боку і протягнув її кілька метрів.

Травми отримали пасажири авто - малолітня дівчинка та жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Водій не постраждав.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.