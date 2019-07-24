Поліція викрила у столичній квартирі наркопритон (фото)



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Чоловік влаштував у своїй квартирі в Києві наркопритон Фото: Нацполіція

Правоохоронці виявили у помешканні двох «клієнтів» та вилучили наркотичну речовину рослинного походження

До дільничних офіцерів Деснянського управління поліції від киянина надійшла скарга, що у будинку на проспекті Лісовий один із мешканців займається розповсюдженням наркотичних засобів. Крім того, за словами заявника, в оселю сусіда постійно приходять невідомі люди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник сектору превенції відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Олександр Галузинський, правоохоронці перевірили інформацію та провели невідкладні слідчі дії.

«На момент огляду там перебували господар і двоє гостей, 1974 та 1990 років народження. Вони зізналися, що вживали в цій квартирі наркотики. З помешкання вилучили посуд, в якому знаходилася наркотична речовина бурого кольору, та шприци», - сказав він.

Рідину, схожу на опій, направили на експертне дослідження. Трьох фігурантів слідчі опитали та доставили в медичний заклад для освідування на стан наркотичного сп'яніння.

Слідчі Деснянського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.