Столичні патрульні затримали молодика із наркотиками



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У чоловіка було виявлено 25 згортків із наркотичною речовиною Фото: Нацполіція

Хлопець зберігав наркотики із метою збуту

Під час патрулювання території Дніпровського району правоохоронці помітили хлопця, який при наближенні поліцейського авто помітно занервував. Поліцейські вирішили провести перевірку.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, у ході поверхневого огляду у чоловіка було виявлено 25 згортків із наркотичною речовиною, зовні схожою на амфетамін, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Молодик пояснив, що наркотики придбав через мережу Інтернет та зберігав із метою збуту. Хлопець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 21-річний мешканець Черкаської області, який раніше не мав проблем із законом», - сказав Кузьмін.

Правоохоронці вилучили заборонені речовини та відправили на проведення експертного дослідження. Також поліцейські перевіряють походження вилученого та встановлюють можливих спільників затриманого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.