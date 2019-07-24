У Вінниці затримали молодиків, які продавали наркотики через Telegram



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По даному факту тривають слідчі дії

23 липня працівники управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції у Вінницькій області затримали двох молодиків, які шляхом закладок у Вінниці розповсюджували наркотичні засоби. Покупців правопорушники шукали у мобільному додатку Telegram.

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції Віталій Стахов, затримали правопорушників майже одночасно біля приміщень транспортної компанії, яка спеціалізується на поштових перевезеннях, у Вишенському та Замостянському мікрорайонах міста, де вони отримали посилки з наркотичними речовинами. Зловмисниками виявились вінничани віком 22 та 25 років. У них поліцейські вилучили пакети з амфетаміном, вагою близько 100 грамів та марки ЛСД.

Як з’ясувалось, наркотичні засоби молодики продавали через Інтернент-магазини у мобільному додатку Telegram. Отримавши гроші, робили по місту «закладки». Поліцейським затримані показали близько 20 місць з «закладками», які вони встигли зробити протягом дня до моменту затримання.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

В діях правопорушника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Остаточна кваліфікація злочину буде надана після проведення усіх необхідних слідчих дій.