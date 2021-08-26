Киянин влаштував переполох у передмісті, «замінувавши» магазин

Поліцейські Броварщини затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування магазину

25 серпня ввечері на спецлінію поліції «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що невідома особа замінувала один із магазинів міста Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події негайно прибули слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи та вибухотехнічна лабораторія поліції Київщини.

Під час огляду території вибухових або інших підозрілих предметів не виявлено.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився 54-річний житель Києва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від двох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.

Нещодавно чоловік «замінував» столичну фірму, щоб помститися за намір звільнити його наречену.