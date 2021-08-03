Правоохоронці знешкодили «бомбу» біля Верховної Ради (фото)

За легендою навчань правоохоронці виявили вибухонебезпечний предмет та підозрілу сумку в урядовому кварталі

Столичні поліцейські провели навчання з виявлення підозрілих предметів біля адмінбудівель. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На прилеглій до Верховної Ради України території в умовах, максимально наближених до реальних, працівники різних підрозділів поліції Києва спільно зі співробітниками Управління державної охорони України відпрацювали алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів.

Заступник начальника управління вибухотехнічної служби Ігор Войцехівський розповів, що одна із задач навчань полягала в оперативному реагуванні пішого наряду поліцейських, які несуть службу в урядовому кварталі, зокрема працівників полку особливого призначення № 2, на підозрілу річ.

«Друга легенда – до поліції Києва на спецлінію 102 надходить повідомлення про сумку, яку виявили біля адмінбудівлі. Патрульні огороджують територію навколо, ймовірно, небезпечного предмета. Після вибухотехніки, аби запобігти неконтрольованому вибуху, застосовують пристрій для радіоперешкод. Далі робота кінолога зі службовою собакою, які оглядають підозрілий предмет на наявність вибухових речовин. Наприкінці за допомогою рентгенографічного комплексу ми перевіряємо вміст сумки, яку згодом поміщаємо у вибухозахисний контейнер для подальшого знищення», – розповів правоохоронець.

У разі, якщо до поліції Києва надходить виклик про виявлення підозрілого предмета, правоохоронці зобов’язані оперативно реагувати та виїжджати на місце події.

«За результатами навчань усі підрозділи продемонстрували злагодженість дій та вміння швидко приймати рішення у нештатних ситуаціях. Також просимо громадян реагувати на сумнівні предмети, наприклад залишені пакети або речі, у громадських місцях, телефонуючи до поліції», – підсумував Войцехівський.

Нагадаємо, 28 липня правоохоронці оперативно відреагували на інформацію про замінування ЧАЕС, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.