Киянин за понад $3 тис. підробив іноземцю документи для виїзду за кордон (фото)



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Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки, паспорти та посвідчення водія з ознаками підробки, ноутбуки Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали киянина за незаконне переправлення іноземця за кордон

Працівники Шевченківського управління поліції спільно з працівники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10 у ході реалізації оперативної інформації затримали 27-річного киянина за сприяння у незаконному переправленні іноземця через кордон.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці затримали організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми з’ясували, що молодик здійснив виготовлення та підробку документа для виїзду за кордон іноземця. Він зустрівся з «клієнтом» поблизу станції метро «Лук’янівська», де останній передав йому за послугу 500 доларів США і свої фотокартки для виготовлення паспорта для подальшого виїзду за кордон. Через деякий час вони зустрілись знову, іноземець віддав зловмиснику ще 2600 доларів та взамін отримав готовий паспорт», - розповів слідчий Шевченківського управління поліції Володимир Загладько.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями реєстрації фактичного мешкання фігуранта, а також його власного автомобіля. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили печатки, бланки, паспорти та посвідчення водія з ознаками підробки, ноутбуки, а також гроші, отримані за виготовлення паспорта. Слідчі призначили ряд судових експертиз, зокрема комп’ютерну технічну та технічну експертизу документів.

Затриманим виявився киянин, 1993 року народження. Він - раніше судимий за скоєння розбійного нападу, за незаконне поводження зі зброєю та за підробку документів. Наразі він перебуває на іспитовому терміні за незаконне заволодіння автотранспортом.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.