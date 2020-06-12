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    Іноземцям дозволять приїжджати в Україну з 15 червня

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    <span>Співробітники аеропорту одягнені у захисні костюми, щоб дезінфікувати літак МАУ, &laquo;Бориспіль&raquo;, Україна</span> - Іноземцям дозволять приїжджати в Україну з 15 червня
    Співробітники аеропорту одягнені у захисні костюми, щоб дезінфікувати літак МАУ, «Бориспіль», Україна

    Міжнародне авіасполучення відновлюється, як і планувалося, з 15 червня

    Уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Продовжуємо поступово відновлювати нашу авіацію. Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням Covid-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. 

    Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення», - зазначив міністр.

    За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

    «Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті», - додав Криклій.

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    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантинуЗа словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

    Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.

    Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

    Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок. 

    Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом. 

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

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