Киянин «замінував» будівлю КМДА та вимагає півбіткоїна

У Києві шукають бомбу в мерії

Чоловік, який повідомив про замінування, назвав своє ім'я та адресу проживання

У Київську міськраду надійшло повідомлення про замінування будівлі від певного Едгара Казаряна, який вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна. Про це у вівторок, 6 липня, повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на сторінці в Facebook.

«Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер – з вимогою викупу в 0,5 біткоїна», - написав він.

Чиновник зазначив, що прийнято рішення про часткову евакуацію з будівлі працівників і цивільних осіб.

«Упевнений, що ця історія знову вигадана. Однак, життя і здоров'я людей залишається пріоритетом», – написав Бондаренко.

Наразі курс біткоїна становить 938 326 грн.