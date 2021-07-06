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    Киянин «замінував» будівлю КМДА та вимагає півбіткоїна

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    У Києві шукають бомбу в мерії - Киянин «замінував» будівлю КМДА та вимагає півбіткоїна
    У Києві шукають бомбу в мерії
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік, який повідомив про замінування, назвав своє ім'я та адресу проживання

    У Київську міськраду надійшло повідомлення про замінування будівлі від певного Едгара Казаряна, який вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна. Про це у вівторок, 6 липня, повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на сторінці в Facebook.

    «Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер – з вимогою викупу в 0,5 біткоїна», - написав він.

    Чиновник зазначив, що прийнято рішення про часткову евакуацію з будівлі працівників і цивільних осіб.

    «Упевнений, що ця історія знову вигадана. Однак, життя і здоров'я людей залишається пріоритетом», – написав Бондаренко.

    Наразі курс біткоїна становить 938 326 грн.

    Теги: замінування вибухівка КМДА поліція
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    Киянин «замінував» будівлю КМДА та вимагає півбіткоїна