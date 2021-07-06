Киянин «замінував» будівлю КМДА та вимагає півбіткоїна

Киянин «замінував» будівлю КМДА та вимагає півбіткоїнадокумент
Чоловік, який повідомив про замінування, назвав своє ім'я та адресу проживання
У Київську міськраду надійшло повідомлення про замінування будівлі від певного Едгара Казаряна, який вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна. Про це у вівторок, 6 липня, повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на сторінці в Facebook.
«Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер – з вимогою викупу в 0,5 біткоїна», - написав він.
Чиновник зазначив, що прийнято рішення про часткову евакуацію з будівлі працівників і цивільних осіб.
«Упевнений, що ця історія знову вигадана. Однак, життя і здоров'я людей залишається пріоритетом», – написав Бондаренко.
Наразі курс біткоїна становить 938 326 грн.