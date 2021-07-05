«Замінував» міст Патона, бо хотів отримати статус учасника АТО. Суд покарав уродженця Чернігівщини

Обвинувачений пояснив суду, що не знав про те, повідомлення про неправдиве замінування, є злочином

Протягом одного дня обвинувачений повідимив стодличну поліцію про два фейкових мінування

Печерський районний суд Києва призначив п’ять років умовного терміну уродженцю Чернігівщини за псевдомінування двох об’єктів у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 28 травня.

Вранці 1 листопада 2020 року обвинувачений двічі зателефонував на спецлінію «102» і неправдиво повідомив оператору чергової частини про замінування під`їзду будинку та моста імені Патона у Києві.

У суді чоловік визнав вину і зазначив, що неодноразово звертався до компетентних органів з метою отримання статусу учасника АТО, але на його звернення не реагували. Тому, щоб привернути увагу до своєї проблеми, він вирішив повідомити про мінування під`їзду будинку та моста ім. Патона. Додав, що, сповістивши про неправдиве замінування, не знав, що це є злочином. У вчиненому щиро розкаявся.

Як повідомляв «Главком», Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки.

Перебуваючи у своїй квартирі, увечері 15 лютого 2021 року в обвинуваченого виник злочинний умисел на здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Зі свого телефону він набрав «102» та повідомив диспетчеру поліції про замінування квартири батьків президента України. Як з’ясувалося згодом, обвинувачений мав особисту неприязнь до президента та Верховної Ради через свою маленьку пенсію.